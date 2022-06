Le Real Madrid et Manchester City gardent un oeil sur Reece James

Devenu un joueur majeur de Chelsea depuis notamment l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, Reece James souhaiterait que son salaire soit en adéquation avec son importance dans l'équipe. Cependant, Chelsea n'a toujours pas entamé de discussion avec son joueur, qui est sous contrat pendant encore trois ans.

La suite après cette publicité

Formé à Chelsea, Reece James est un enfant du club et il privilégierait d'y rester, mais les divergences au niveau du salaire, ainsi que les rumeurs d'un intérêt des Blues pour Hakimi le font réfléchir, d'autant que certains des plus gros clubs suivraient attentivement sa situation. En effet, selon The Daily Mail, Manchester City et le Real Madrid aimeraient en faire le remplaçant de Kyle Walker et Dani Carvajal.