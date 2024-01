Barça : le sous-entendu de Xavi sur le Real Madrid et l’arbitrage

Vainqueur au terme d’un match ponctué de polémiques liées à l’arbitrage ce dimanche face à Almeria (3-2), le Real Madrid n’a été épargné par personne. Outre le technicien andalou Gaizka Garitano, monté au créneau tout comme ses joueurs après la rencontre, l’entraîneur du Barça, Xavi, a également réagi à la polémique en conférence de presse. Avec quelques sous-entendus.

«Madrid - Almería ? Je l’ai déjà dit après le match contre Getafe : gagner la Liga cette année sera très difficile, a rappelé Xavi. Je m’en tiendrai aux paroles de Garitano et du journaliste Alfredo Relaño. Nous aurions eu six points de plus si les choses étaient faites correctement cette saison… Mais on n’en parle pas. Nous ne pouvons rien faire d’autre que continuer à travailler.»