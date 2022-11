Paris combiné FM : code promo pour le Mondial 2022 !

Les phases de poule de la Coupe du Monde 2022 battent leur plein ! En ce dimanche maussade d'automne, ce Mondial au Qatar nous propose une fois encore 4 belles affiches avec notamment un Belgique-Maroc et surtout un Espagne-Allemagne à ne rater sous aucun prétexte ! Si vous voulez tenter votre chance sur un joli pari combiné sur les matches les plus abordables de cette nouvelle orgie footballistique, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu'à 100€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Voici donc le combi de 4 matches que nous avons sélectionnés pour vous faire profiter de cette offre exceptionnelle qui peut vous rapporter gros !

Le Japon bat le Costa Rica (cote* à 1,42)

Peut-être le match de la journée avec le moins de suspens. D'un côté, un Japon héroïque et plein de confiance après sa victoire face à l'Allemagne et de l'autre une formation du Costa-Rica qui s'est faite pulvériser par l'Espagne (7-0) sans cadrer la moindre frappe. Sans doute encore traumatisée, l'équipe de Keylor Navas devrait s'incliner surtout qu'une victoire nippone lui offrirait directement un ticket pour les 1/8e de finale de la compétition.

Match nul entre la Belgique et le Maroc (cote* à 3,50)

Victorieuse dans la douleur face au Canada (1-0), la Belgique va affronter une solide équipe du Maroc qui a réussi à tenir tête à la Croatie (0-0), dernier finaliste du Mondial 2018. Orphelins de Romelu Lukaku, les Diables Rouges ont du mal offensivement. Et face à la solidité des Lions de l'Atlas, qui n'ont plus encaissé de but depuis 5 rencontres et qui sont invaincus depuis 8 matches, l'opposition promet d'être serrée et tout indique que l'on va assister à un match nul.

Victoire de l'Espagne sur l'Allemagne (cote* à 1,47)

Véritable choc de ce premier tour de la Coupe du Monde et finale annoncée de ce groupe, c'est finalement une affiche déséquilibrée entre deux formations à la forme totalement opposée. D'un côté, une équipe d'Espagne en forme olympique et qui vient d'en mettre 7 au Costa Rica sans avoir concédé le moindre tir et de l'autre une équipe allemande au fond du trou qui a perdu son premier match à la surprise générale face au Japon. Dans ce match débridé où les deux formations vont jouer très offensivement, on devrait assister à une pluie de buts. Avantage pour l'Espagne qui va tenter d'arracher son ticket pour les 1/8e de finale et profiter des largesses d'une équipe allemande peu rassurante défensivement et qui enchaîne les contre-performances ces derniers mois.

Match nul entre la Croatie et le Canada (cote* à 3,40)

Sur le papier, l'affiche est clairement déséquilibrée entre la Croatie et le Canada. Mais dans les faits, et à la vue des surprises que l'on a vues depuis le début de la Coupe du Monde, un match nul entre les deux équipes est une issue clairement plausible. La Croatie, finaliste malheureux du dernier Mondial en Russie face à la France, a littéralement déçu face au Maroc en concédant un triste 0-0. Sans imagination, la formation de Luka Modric va devoir se lâcher afin de s'éviter trop de pression sur le dernier match contre la Belgique. Mais en face, c'est le Canada. L'équipe de Jonathan David et d'Alphonso Davies qui a subi une défaite imméritée face à la Belgique. Elle aurait dû au moins obtenir le match nul. C'est sûrement ce qu'elle va chercher à faire face à une équipe de Croatie qui pourrait encore décevoir.

