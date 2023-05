PSG : le FC Barcelone pourrait offrir un salaire bien plus élevé que prévu à Lionel Messi !

La suite après cette publicité

L’information signée par l’AFP n’est pas passée inaperçue dans la planète football. En affirmant que le départ de Lionel Messi (35 ans) en Arabie saoudite la saison prochaine était une « affaire conclue », l’agence de presse française a obligé le clan de l’Argentin à sortir du silence.

« Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision », a ainsi déclaré le père du joueur sur ses réseaux sociaux. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone.

Un salaire de 23 M€ pour Messi ?

Vous le savez, le club catalan tente de faire revenir son ancien chef d’orchestre, mais les choses sont compliquées, même si nous vous révélions que l’optimisme était de rigueur de l’autre côté des Pyrénées. Les deux parties aimeraient conclure ce retour, mais les règles financières imposées par LaLiga sont strictes. Le Barça doit économiser 200 M€ s’il veut avoir une chance de rapatrier la Pulga, mais la presse locale affirme que le plan présenté à la Ligue aurait de fortes chances d’être validé.

Dans son édition du jour, L’Équipe nous explique en tout cas que le Barça pourrait finalement proposer un salaire bien plus élevé qu’annoncé à Messi. Pour rappel, les médias espagnols estimaient en mars dernier que les Culers ne pourraient offrir que 6-7 M€ par an à l’Argentin. Or le quotidien sportif indique que les baisses de salaires espérées (Jordi Alba), les ventes attendues (Raphinha, Ansu Fati, Franck Kessié + la revente des prêtés) et la fin de l’amortissement du transfert d’Antoine Griezmann permettraient aux Blaugranas de proposer au champion du monde 2022 un salaire annuel de 23 M€. C’est environ la moitié de ce qu’il touche au PSG et ce qu’il percevait en Catalogne avant son départ.