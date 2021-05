Lens-Lille : Jean-Louis Leca crie au scandale !

Le LOSC s'est imposé lors du 112e derby du Nord, en terres lensoises (0-3), grâce à un premier acte qui aura été fatal aux Sang-et-Or. Un penalty accordé dès la deuxième minute par Clément Turpin et transformé par Yilmaz, une expulsion de Clément Michelin (averti aux 29e et 35e minutes), et un second but, missile de Burak, auront lancé les Dogues vers un très précieux succès, avant que dans le deuxième acte Jonathan David ne parachève la victoire lilloise. Au vu des circonstances, au coup de sifflet final, le portier du RCL l'avait mauvaise.

«C'est un scandale ! Comment on peut apprécier quelque chose ? Il y a juste à aller voir une caméra et on plie le débat. Le seul problème aujourd'hui en France, c'est que quand les arbitres font une erreur ils sont sanctionnés et quand ils vont voir la caméra et qu'ils sont déjugés, ils sont sanctionnés. Donc, ils ne vont pas voir la VAR. Et en plus de faire une erreur après une minute de jeu, il nous plie le match avec l'expulsion de Clément Michelin», s'est exprimé, avec véhémence, Jean-Louis Leca au micro de Canal +.