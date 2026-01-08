CAN 2025, Maroc : Walid Regragui met la pression sur le Cameroun

C’est l’un des gros chocs attendus lors des quarts de finale de la CAN 2025. A domicile, le Maroc affrontera un géant du continent : le Cameroun. Une très belle affiche sur le papier entre deux équipes qui ont montré des choses depuis le début de la compétition. Face aux Lions de l’Atlas, des Lions Indomptables que personne n’attendait à ce niveau après la préparation tronquée et la nomination en urgence de David Pagou en tant que sélectionneur. Pourtant, le Cameroun sera bien au rendez-vous pour cette affiche. Il faudra batailler face à une équipe marocaine désireuse de remporter ce match encore plus devant son public.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur marocain Walid Regragui, avec le ton qui le caractérise, n’a évité aucun sujet évoquant notamment les nombreuses blessures de son effectif et surtout l’adversité face au Cameroun. «Quand on voit le tournoi avec les chocs à venir, on voit que toutes les grosses équipes sont là. On n’a pas besoin de présenter le Cameroun. On a l’objectif et l’ambition d’aller le plus loin possible chez nous. On sait que c’est un match à élimination directe qui sera difficile. On sait que le Cameroun, en CAN ou en Coupe du monde, a porté l’Afrique. Ils sont au rendez-vous. On espère montrer un beau visage du foot africain et on va tout donner pour aller en demi-finale. A ce niveau de compétition, c’est la confiance, le mental et la concentration. Car les erreurs se paient cash. Ca sera un vrai test entre deux grandes équipes», a d’abord lancé Walid Regragui.

Le Cameroun aura aussi la pression !

Le coach marocain de 50 ans a aussi tenu, dans son jeu de communication, à ne pas trop mettre la pression sur son équipe et à la renvoyer sur le Cameroun, qui devra selon lui impérativement faire un résultat. «On parle d’histoire, la réalité, c’est que le Cameroun est la bête noire du Maroc. Le Cameroun a éliminé le Maroc en 1988 à domicile. Mais le passé, c’est le passé. On est le nouveau Maroc. Le dernier match en 2018, le Maroc a gagné. Moi en tant que joueur, j’ai joué deux fois, on n’a pas perdu. Peu importe, le Cameroun est en forme, c’est sa compétition, car il a tout à perdre. La réalité, c’est que s’ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre deux ou trois ans avant d’avoir une grande compétition. Nous, on a des choses à perdre parce qu’on est à domicile. Mais dans 4 mois, on a une Coupe du monde et ça nous laisse une compétition à jouer. C’est pour ça qu’on sent des Camerounais motivés, plus que d’habitude, on sent qu’ils jouent la compétition sur ce match. On a de la pression, mais eux aussi. Ils ont un grand président, un très bon coach du continent. Avec tout ça, ça sera la CAN de l’humilité. La CAN n’est pas facile. Si on est humble, on aura un bon résultat, mais le Cameroun vaut le Maroc et inversement.»

Relancé sur les statistiques depuis le début de la compétition et le fait que le Maroc avait une forte possession contrairement au Cameroun, Walid Regragui n’a pas voulu laisser d’indications sur sa stratégie face aux Lions Indomptables et a tendu une perche au séléctionneur adverse. «Le fait d’avoir la possession, les gens ne se rendent pas compte qu’on a créé le plus de situations. Pourtant, la vision extérieure, c’est que le Maroc n’impressionne pas, n’est pas pro-actif. On affronte une équipe très forte en bloc, qui se projette vite vers l’avant. Demain ça va être différent, un match à élimination directe. Mais connaissant les Camerounais, ils n’accepteront pas de ne pas avoir le ballon aussi longtemps, ça sera un bon rapport de force. Mais comme on a beaucoup le ballon et qu’on est haut, on a l’image d’une équipe qui concède beaucoup d’occasions et laissent des espaces. Mais on est bien cohérent dans ce qu’on propose. Je pense que le Cameroun va jouer sur la puissance et sur la projection demain.» Une petite bataille de communication habile de la part de Walid Regragui pour décharger un peu son équipe de la pression ce vendredi soir. Il faudra désormais répondre sur le terrain.