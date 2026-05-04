L’OM sous la menace d’une exclusion en Coupe d’Europe !

Déjà au plus mal, la saison de l’Olympique de Marseille pourrait prendre une tournure encore plus inquiétante… cette fois sur le plan financier. Selon L’Equipe, le club phocéen peine à respecter l’accord de règlement signé avec l’UEFA en 2022, censé encadrer son retour à l’équilibre. Sur les trois dernières saisons, les pertes cumulées atteindraient près de 157 millions d’euros, bien au-delà des seuils autorisés dans le cadre du fair-play financier, laissant craindre un manquement officiel aux engagements pris, un "breach" comme on dit.

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En attendant la décision du comité de contrôle financier des clubs, attendue d’ici la fin du mois, les sanctions potentielles suscitent déjà de vives inquiétudes. Si une amende ou des restrictions sportives restent envisageables, le scénario le plus sévère – une exclusion des compétitions européennes – ne peut être totalement écarté. Malgré la possibilité d’invoquer des circonstances exceptionnelles comme la chute des droits TV en France, la situation marseillaise pourrait impacter l’avenir sportif du club.