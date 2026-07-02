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Coupe du Monde

Belgique-Sénégal : Pape Thiaw recadre Rudi Garcia

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Thiaw et Sadio Mané @Maxppp
Belgique 3-2 Sénégal
winamax
1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

Hier soir, le Sénégal a été très proche d’accéder aux 1/8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Devant au score pendant longtemps (2-0-), les Lions de la Téranga ont été rejoints en fin de rencontre (2-2) avant de prendre la porte lors des prolongations (3-2). Après la rencontre, Rudi Garcia a cruellement manqué de classe en taclant le sélectionneur adverse Pape Thiaw. «On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme.»

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Présent en conférence de presse, Pape Thiaw lui a répondu et l’a recadré. « C’est son avis, mais ce n’est pas du tout mon avis. Parce que nous étions bien en place. Une fois qu’on gagne, c’est plus facile de parler. Il faut accepter, voir ce match, voir les choses qui n’ont pas marché. C’est sûr que cette compétition est finie. Il faut aller de l’avant, bien étudier, voir ce qui n’a pas marché pour essayer de changer pour la prochaine fois.» La page est tournée du côté de Thiaw.

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