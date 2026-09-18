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Ligue 1

PSG : le message énigmatique de Ferran Torres sur Instagram

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Recruté par le Paris Saint-Germain cet été en échange de 50 M€, Ferran Torres (26 ans) réalise un début de saison canon avec les doubles champions d’Europe en titre (6 buts inscrits en 5 matches, toutes compétitions confondues). Convoqué par Luis de la Fuente pour les prochains matches de Ligue des Nations avec l’Espagne, le champion du monde vient de se faire remarquer.

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Le nouveau joueur des Rouge et Bleu a en effet publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux. « J’y réfléchis depuis un moment et je tiens à vous dire que la semaine prochaine, vous ne me verrez pas », a-t-il posté en story sur son compte Instagram. Qu’a voulu annoncer l’attaquant espagnol ? Encore un peu de patience.

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