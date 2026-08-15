Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 3

Le RC Lens prête un attaquant à un club de Ligue 3 !

Par Allan Brevi
1 min.
Jean-Louis Leca @Maxppp

Gabin Capuano quitte temporairement le RC Lens. Arrivé chez les Sang et Or à l’été 2024, l’attaquant rejoint l’US Quevilly-Rouen Métropole dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Il va ainsi découvrir un nouvel environnement et tenter d’accumuler du temps de jeu en Ligue 3 afin de poursuivre sa progression.

La suite après cette publicité

Le RC Lens a officialisé son départ et a tenu à accompagner cette annonce d’un message adressé à son jeune joueur : « l’attaquant #MadeInGaillette rejoint les Léopards dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, afin d’obtenir du temps de jeu et de poursuivre son développement en Ligue 3 Betclic. Bonne saison Gabin ! » Une expérience qui doit permettre à Capuano de franchir un nouveau cap avant de retrouver l’Artois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 3
Ligue 1
Lens
QRM
Gabin Capuano

En savoir plus sur

Ligue 3 Ligue 3
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
QRM Logo Quevilly-Rouen
Gabin Capuano Gabin Capuano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier