Le RC Lens prête un attaquant à un club de Ligue 3 !

Gabin Capuano quitte temporairement le RC Lens. Arrivé chez les Sang et Or à l’été 2024, l’attaquant rejoint l’US Quevilly-Rouen Métropole dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Il va ainsi découvrir un nouvel environnement et tenter d’accumuler du temps de jeu en Ligue 3 afin de poursuivre sa progression.

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Gabin Capuano prêté à @QRM 🔄



L'attaquant #MadeInGaillette rejoint les Léopards dans le cadre d'un prêt sans option d'achat, afin d'obtenir du temps de jeu et de poursuivre son développement en @ligue3betclic.



Bonne saison Gabin ! 💪 pic.twitter.com/iwkCJ4YqcK — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2026

Le RC Lens a officialisé son départ et a tenu à accompagner cette annonce d’un message adressé à son jeune joueur : « l’attaquant #MadeInGaillette rejoint les Léopards dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, afin d’obtenir du temps de jeu et de poursuivre son développement en Ligue 3 Betclic. Bonne saison Gabin ! » Une expérience qui doit permettre à Capuano de franchir un nouveau cap avant de retrouver l’Artois.