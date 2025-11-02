Menu Rechercher
Serie A : Bologne s’impose à Parme et ne lâche pas le top 4

Parme 1-3 Bologne

Invaincu en championnat depuis le 14 septembre dernier (défaite 1-0, à Milan), Bologne (7e) avait l’occasion de retrouver le top 4 de la Serie A, en cas de victoire à Parme (14e), lors de cette 10e journée. Mais cette rencontre au Stadio Ennio Tardini a commencé de la pire des manières pour les hommes de Vincenzo Italiano. Après seulement 12 secondes de jeu, Adrián Bernabé surprenait les visiteurs d’une frappe du pied droit. La réalisation de l’Espagnol est d’ailleurs le troisième but le plus rapide de l’histoire du championnat italien, depuis qu’Opta analyse la Serie A (2004-2005).

Parme 1 1' Adrián Bernabé Bologne 3 17', 68' S. Castro 90'+2 Juan Miranda terminé Logo DAZN

Bologne s’est vite relevé et a égalisé par l’intermédiaire de Santiago Castro (17e). L’avant-centre argentin s’est même offert un doublé en seconde période (68e, 1-2) pour permettre aux visiteurs de prendre l’avantage, avant que Juan Miranda ne scelle la victoire de Bologne (90e+2, 1-3). Avec ce succès, Bologne prend la 5e position du classement de Serie A. Parme est 16e.

