La presse espagnole s’enflamme pour le Clasico d’un nouvel âge, Lionel Messi à l’assaut du Vélodrome

Un Clasico nouvelle génération

C’est la fête du football ce dimanche, la presse espagnole nous donne rendez-vous à 16h15 pour le cultisme Clasico entre Barcelone et le Real Madrid. «Un Clasico d’un nouvel âge» titre le quotidien espagnol Marca ce matin. Sans Lionel Messi et Sergio Ramos, ce match d’anthologie semble entrer dans une nouvelle ère. Place à la jeunesse avec Ansu Fati, Gavi et Vinicius Junior ! Pour le journal AS, ce «nouveau classique» sera l’occasion de voir un duel de buteur entre Memphis Depay et Karim Benzema. Du côté du journal pro barcelonais Mundo Deportivo c’est «un classique sans peur». Le coach Blaugrana, Ronald Koeman, a demandé à ses joueurs du courage pour battre Madrid selon le quotidien. Carlo Ancelotti n’a pas hésité à lui répondre qu’il devrait bien avoir peur, car «il affronte un lion !» Le Camp Nou, plein à craquer pour l’occasion, est prêt pour la rencontre.

Messi fait ses premiers pas au Vélodrome

En France on attend avec impatience le Classique du championnat. Un choc au sommet entre l’OM 3ème et le leader parisien. «Un Classique et des virtuoses» titre ce matin L’Équipe. C’est sûr qu’avec des joueurs comme Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet, Kylian Mbappé et surtout, Lionel Messi, le spectacle sera au rendez-vous. L’Argentin est prêt à fouler pour la première fois la pelouse du Vélodrome. «Messi à l’assaut de Marseille» annonce Le Parisien sur sa Une. Les supporters parisiens comptent énormément sur l'Argentin pour faire briller leur équipe. Le quotidien régional La Provence rappelle que ce seront les retrouvailles entre Jorge Sampaoli et Lionel Messi, qui ont collaboré en sélection nationale. Le journal en a profité également pour lâcher un petit tacle, les deux pieds décollés, contre le PSG : «La passion exacerbée versus l'argent à gogo». Un titre qui va dans le sens des déclarations de Jorge Sampaoli qui n'avait pas hésité à dire en conférence de presse que «seul un pays pouvait offrir l'équipe qu'a actuellement le PSG». Le Vélodrome va être chaud bouillant !

Ronaldo fait taire les critiques

En Angleterre, on s’attend aussi aujourd’hui à un grand match entre les deux clubs les plus titrés du pays: Liverpool et Manchester United. Les supporters Mancuniens en attendent beaucoup de la part de leur star Cristiano Ronaldo. Même s’il a su déjà se montrer décisif avec les Red devils, le portugais fait encore face à de nombreuses critiques. «Je vais encore fermer des bouches et gagner des choses» a-t-il déclaré. CR7 a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien à Sky Sport, relayé et décrypté par le Daily Mail et le Manchester Evening News. « La critique fait toujours partie du jeu. Je ne m'inquiète pas pour ça. Et je vois même ça comme une bonne chose, pour être honnête. S'ils s'inquiètent pour moi ou s'ils parlent de moi, c'est parce qu'ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football».