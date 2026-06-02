John Textor fait encore parler de lui à Botafogo

John Textor n’en a pas fini avec ses histoires saugrenues. Après avoir mis l’OL au bord du précipice avant d’être définitivement écarté par la nouvelle direction, l’homme d’affaires américain essaye toujours de garder une emprise avec Botafogo, l’un des autres clubs de la galaxie Eagle. Désavoué publiquement le 16 mai dernier par la SAF Botafogo, qui l’accuse dans un communiqué de fragiliser la stabilité financière et institutionnelle du club, et écarté de la direction un mois plus tôt par la justice, John Textor refuse pourtant de capituler.

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🚨 O vídeo de John Textor. pic.twitter.com/aSF3opDRxn — Informa Fogo (@informafogo) June 2, 2026

Face à ce conflit majeur avec Eagle Football Holdings Bidco, l’homme d’affaires américain a répliqué avec force à travers une vidéo en anglais avec des sous-titres en portugais : «je suis Botafogo, je suis de la famille, ce club m’appartient et je n’abandonnerai jamais. Je ne partirai pas tant qu’on ne me traînera pas dehors. Nous gagnerons toujours plus de titres. Je vous le promets. Je veux clore une histoire. C’est l’histoire de promesses faites et tenues. Je suis arrivé ici en 2022, en tant qu’homme, et j’ai promis de faire rayonner Botafogo. Je voulais le montrer au monde entier. J’ai promis de redonner ses lettres de noblesse à ce club glorieux et historique. Au vu de tout ce que nous avons accompli, grâce à l’amour que nous portions aux supporters, nous avons tenu cette promesse.» Reste à savoir si ce cri du cœur suffira à redorer son image…