Maroc : Yanis Benchaouch va aussi participer au stage de pré-liste

Depuis son arrivée à la tête de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi essaye de gagner du temps pour se préparer à la Coupe du Monde. Dans ce sens, nous vous révélions que l’ancien coach U20 a décidé d’organiser un pré-stage avant sa liste finale. Ce stage aura lieu au Maroc dès le 22 mai et permettra au coach de voir quelques joueurs avant de trancher avec un match amical, à huis clos, face au Burundi.

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Ce vendredi, nous vous révélions que Sofiane Boufal, Othmane Maamma ou encore Imran Louza allaient participer à ce stage. Selon nos informations, un autre joueur devrait participer à ce stage. Il s’agit que Yanis Benchaouch, portier de la réserve de l’AS Monaco. Vainqueur de la Coupe du monde U20 avec ce même Mohamed Ouahbi, il pourrait bien participer au rassemblement dans quelques jours pour faire le nombre et s’aguerrir avec l’équipe première. Selon nos indiscrétions, la possibilité de le voir voyager aux Etats-Unis pour le Mondial 2026, en tant que quatrième gardien, n’est pas à exclure. Dans ce cas la, il ne ferait pas partie de la liste officielle mais ferait le nombre aux entraînements.