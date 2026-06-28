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Coupe du Monde

CdM 2026 : Messi améliore encore le record de buts all-time et distance Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Messi @Maxppp

En égalant le record légendaire de Miroslav Klose en Coupe du Monde (16 buts), Lionel Messi avait déjà réalisé une performance majuscule. Mais l’octuple Ballon d’Or s’est même permis de le battre et de l’améliorer, totalisant 18 buts dans la compétition après son match face à l’Autriche.

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Cette nuit face à la Jordanie, il l’a encore amélioré en inscrivant son 19e but dans la compétition, d’un sublime coup-franc. Messi compte désormais 3 buts de plus que Kylian Mbappé et Miroslav Klose dans la compétition. Il occupe également la tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde 2026 avec 6 réalisations après 3 matchs.

Pub. le - MAJ le
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