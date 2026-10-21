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Ligue des Champions : Côme-Manchester United menacé de report ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Giuseppe Sinigaglia @Maxppp
Côme Man United
winamax
1 2.30 N 3.70 2 2.55 1er pari remboursé

La rencontre de Ligue des Champions entre Manchester United et Como, prévue mercredi à 18h45, pourrait être reportée en raison des violents orages qui frappent le nord de l’Italie. Les autorités ont émis une alerte orange météorologique, avec de fortes pluies, des rafales de vent et des risques de foudre attendus jusqu’à jeudi matin qui complique fortement une rencontre au stade Giuseppe Sinigaglia, enceinte construite sur l’eau. Déjà sur place en Lombardie, les Red Devils de Michael Carrick restent dans l’incertitude, alors que les conditions météorologiques suscitent des inquiétudes quant à la tenue de cette troisième journée de phase de groupes.

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Interrogé mardi soir en conférence de presse sur un éventuel report, l’entraîneur mancunien ne semblait toutefois pas alarmé. « Non, rien d’inquiétant pour l’instant, nous sommes habitués à la pluie. Nous en tirerons le meilleur parti », a-t-il assuré. La dernière rencontre de Ligue des champions reportée pour des raisons météorologiques remonte à septembre 2016, lorsque Manchester City avait dû décaler son match contre le Borussia Mönchengladbach après de fortes pluies et des orages. Pour l’heure, aucune décision officielle concernant le duel entre Como et Manchester United n’a été annoncée.

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