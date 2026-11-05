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UEFA Europa League

OM : la réaction à chaud du héros Amine Gouiri

Par Kevin Massampu
1 min.
Leverkusen 0-1 Marseille

L’Olympique de Marseille a enfin remporté un match de Ligue Europa, cette saison. Au terme d’une superbe prestation à la Bay Arena face à Leverkusen, le club olympien l’a emporté face aux joueurs de Carles Martinez Novell (0-1), grâce à un bijou d’Amine Gouiri. Après la rencontre, le héros du soir a pris la parole sur Canal+, pour relater son but et également évoquer la progression de l’équipe marseillaise sous Bruno Genesio.

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« Le but ? Ça nous a fait du bien, on savait qu’on allait avoir de l’espace pour jouer. C’est notre match référence en Europe. C’est une très bonne équipe, on a fait un bon match dans l’ensemble. (…) On fait une bonne ressortie, je me mets sur le côté. Je voulais laisser passer la balle, mais il se rate. Donc après, j’y vais et je ne cherche pas à comprendre. Je rentre et je marque, a-t-il indiqué. La progression avec Bruno Genesio ? On sait que c’est une saison compliquée. Mais on est restés focus. On bosse bien. On aura besoin de tout le monde. C’est ce que le coach veut. Tout le monde joue. Ça se voit sur le terrain, on prend énormément de plaisir. »

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