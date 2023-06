PSG : Éric-Junior Dina Ebimbe ne regrette pas d’être parti

La suite après cette publicité

Après avoir alterné les bonnes prestations, les moins bonnes et les prêts lors de ses quatre saisons au Paris Saint-Germain, Éric-Junior Dina Ebimbe s’est révélé avec l’Eintracht Francfort cette saison (28 rencontres, 3 buts). Le titi parisien disputera la finale de la Coupe d’Allemagne, contre Leipzig ce samedi. Transféré du PSG à Francfort pour 6,5 millions d’euros cette semaine, Dina Ebimbe (22 ans) ne regrette pas d’avoir quitté sa ville d’origine et le PSG.

En effet, le joueur de 22 ans a admis que quitter Paris, «ça fait quelque chose, le PSG est mon club formateur quand même», a-t-il expliqué au Parisien, se rappelant ses bons souvenirs et son titre de Champion de France. «C’était exceptionnel, mais il y a une fin à tout. Je me suis toujours dit que si je ne perçais pas à Paris, cela arriverait ailleurs. J’ai tout de suite senti que j’aurai de l’importance à Francfort et il n’y a rien de mieux pour un joueur que de se sentir important dans une équipe», a-t-il ajouté. «À Paris, il y a les stars, tous les jours une nouvelle histoire dans la presse. Ici, à Francfort, pas du tout. On est concentrés sur nos objectifs, c’est l’équipe en premier, le football».

