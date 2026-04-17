À 34 ans, le coach Jack Wilshere fait le bonheur de Luton Town !

Jack Wilshere aurait dû être l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Tout semblait déjà écrit. Une technique très au-dessus de la moyenne, intelligence de jeu qui attirait le Barça de Guardiola, un leadership naturel, 34 sélections avec l’Angleterre. Mais les blessures en ont décidé autrement. Fractures du péroné à répétition, opérations, retours compliqués, sa carrière aura finalement été un combat permanent contre son propre corps. 197 matchs avec Arsenal sur dix ans, des passages à West Ham et Bournemouth, avant une retraite forcée en 2022 à 30 ans à peine. Un génie du football qui n’aura donc jamais pu montrer au monde entier l’étendue complète de son talent. En 2021, avant même d’officialiser sa retraite, il s’était entraîné quelques semaines avec Luton Town, le club où il avait fait ses débuts dès l’âge de huit ans. Incapable de tenir face à l’intensité de la D2 anglaise, il avait compris que le message était clair. Le terrain était terminé.

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Pour meubler une carrière terminée trop rapidement, Wilshere a décidé de transmettre, cette fois en tant que coach. Et il ne s’est pas précipité. Il passe d’abord deux ans à la tête des U18 d’Arsenal, qu’il mène jusqu’en finale de la FA Youth Cup. Puis, en novembre 2024, il devient entraîneur adjoint à Norwich City, avant de se retrouver propulser numéro un pour les deux derniers matchs de la saison après le licenciement de Johannes Hoff Thorup. Norwich opte finalement pour quelqu’un d’autre pour le poste à l’été et Wilshere en profite pour passer sa UEFA Pro Licence. Finalement, ma bonne occasion se présente en octobre 2025 : Luton Town, son club d’enfance, cherche un coach après avoir renvoyé Matt Bloomfield. Le club est alors en D3, la League One, seulement deux ans après sa montée en Premier League. Le président Gary Sweet ne cache pas son enthousiasme lors de l’officialisation. «La passion de Jack, son intelligence et son approche moderne du jeu s’alignent parfaitement avec les valeurs et les ambitions de Luton Town. Son expérience au plus haut niveau et son engagement dans le développement des joueurs font de lui le profil idéal pour notre prochain chapitre. Il a impressionné tout le monde lors de notre long processus de sélection». Wilshere, lui, voit dans ce retour quelque chose de plus grand. «C’est comme un retour aux sources. J’avais huit ans quand je suis arrivé à Luton. On pourrait dire que c’est le destin que mon premier poste de manager soit ici».

D’Arsenal U18 à Wembley

Un rêve pour lui, mais aussi un premier gros test en tant que coach dans un championnat réputé pour être très compliqué à gérer. Et forcément, sa saison n’a pas été linéaire. Une défaite 2-0 dès son premier match contre Mansfield, des passages à vide en février, une altercation avec des supporters après un nul tardif arraché par Burton Albion. Le chemin d’un entraîneur débutant en prise avec la pression d’un club qui venait de tomber de la Premier League jusqu’à la League One en deux saisons seulement. Mais le bilan global est honorable pour Wilshere. Et puis surtout, il y a eu Wembley. Le 12 avril 2026, Luton Town bat Stockport County 3-1 en finale du EFL Trophy, l’équivalent de la Coupe de la Ligue anglaise pour les clubs des divisions inférieures. Le premier trophée de l’histoire du coach Wilshere, 38 matchs seulement après ses débuts sur un banc. «C’est vraiment différent. C’est encore plus spécial parce que c’est ma première fois comme manager à Wembley, et je suis vraiment fier», lâchait-il après le coup de sifflet final, submergé par l’émotion.

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Pour cette fin de saison, Luton est encore en course pour les play-offs de League One et peut rêver d’une fin de saison folle. C’était d’ailleurs le message de l’ancien milieu d’Arsenal à son groupe après la victoire à Wembley. «Je suis tellement reconnaissant envers chacun d’entre vous. Maintenant on repart.» À 34 ans, il est en train d’écrire le début d’une histoire de coach qui pourrait ressembler à ce que sa carrière de joueur aurait pu être, si les blessures ne s’en étaient pas mêlées. En Angleterre, on s’enflamme déjà pour la renaissance d’un ex-joueur qui devait toucher les étoiles…