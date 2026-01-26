Un ancien coach de Monaco dans la tourmente pour son usage de ChatGPT

Robert Moreno se retrouve au cœur d’une polémique après son passage au FK Sochi en Premier League Russe. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco (2019-2020), qui avait quitté le club en septembre dernier en raison de résultats jugés insuffisants, est accusé par Andrei Orlov, ancien directeur général du club, d’avoir utilisé ChatGPT de manière abusive pour gérer presque tous les aspects de l’équipe. Selon Orlov, Moreno se serait appuyé sur l’outil d’intelligence artificielle pour concevoir les séances d’entraînement, planifier les déplacements de l’équipe et même définir des stratégies techniques et tactiques pour les matchs. L’ancien dirigeant raconte qu’à plusieurs reprises, Moreno a suivi à la lettre les recommandations de ChatGPT, sauf dans des cas extrêmes, comme lorsqu’il a évité de laisser son équipe sans sommeil pendant 28 heures… Orlov déplore également que Moreno ait envisagé le recrutement de joueurs en se basant sur les analyses de l’IA, transformant ChatGPT « en l’un de ses principaux outils de travail », au grand désarroi de la direction du club…

Face à ses accusations, Robert Moreno a tenu à se défendre dans un entretien pour AS en expliquant avoir utilisé l’IA surtout pour des traductions de l’Espagnol vers le Russe : «cette information provient d’un ancien dirigeant du club avec lequel j’avais des différends professionnels qui ont conduit à son départ. Le FK Sochi n’a fait aucune déclaration officielle confirmant cette version. Je n’ai jamais utilisé ChatGPT ni aucune autre IA pour préparer des matchs, composer des équipes ou choisir des joueurs. C’est totalement faux. Je l’ai utilisée à quelques reprises pour des traductions entre le russe et l’espagnol, une langue que je ne maîtrise pas. Mais cela n’a rien à voir avec les décisions sportives. Ma carrière dans le football a débuté précisément avec l’analyse de données et de vidéos. C’est ma spécialisation et ce qui a fait la différence à mes débuts. Comme tout staff technique professionnel, nous utilisons des outils analytiques : GPS, Wyscout, vidéo, plateformes de recrutement. La technologie permet de traiter l’information plus rapidement, mais c’est toujours le staff technique qui prend les décisions sportives.»