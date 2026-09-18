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Ligue 1

Monaco : la belle ouverture du score de l’intenable Paris Brunner

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Monaco 2-1 Lens

Ce vendredi, l’AS Monaco reçoit le RC Lens en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Un choc entre deux équipes ambitieuses mais aux dynamiques différentes. Alors que Monaco joue pour la première place, Lens sort d’une semaine compliquée avec l’éviction de Dino Toppmoller dans la semaine. Une différence qui s’est fait ressentir en première période et l’ASM a logiquement ouvert le score peu après la demi-heure de jeu. Piégé par son bloc défensif très haut, Lens a concédé l’ouverture du score sur un contre rapide.

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Alerté dans le couloir droit, Abline a pris Todibo de vitesse avant d’exploiter un mauvais placement d’Antonio pour servir Brunner en retrait. Idéalement placé dans la surface, l’attaquant allemand a ajusté Risser d’une frappe croisée du droit. Il s’agit déjà de son quatrième but de la saison en Ligue 1. C’est aussi sa sixième réalisation en sept matches soit le meilleur démarrage d’un Monégasque depuis Falcao en 2017-2018 (7 buts marqués).

Pub. le - MAJ le
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