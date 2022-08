Chelsea recrute Cesare Casadei

Malgré la concurrence de l'OGC Nice, Chelsea a bouclé ce vendredi l'arrivée de Cesare Casadei.Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué de presse. «Chelsea a finalisé la signature de Cesare Casadei de l'Inter Milan après que l'Italien ait signé un contrat de six ans avec les Blues».

La suite après cette publicité

Questionné à son sujet, le responsable du développement des jeunes à Chelsea, Neil Bath, a confié : «Cesare est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et nous sommes ravis qu'il ait maintenant accepté de rejoindre Chelsea, où il renforcera initialement notre équipe des moins de 21 ans. C'est un autre talent émergent passionnant que nous attendons avec impatience de voir se développer et progresser davantage alors qu'il percera dans le football senior dans les années à venir». A lui de jouer !