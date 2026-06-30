Pays-Bas : Ronald Koeman démissionne !

L’objectif des Pays-bas avait été fixé : demi-finale. Mais c’est en seizième que les Oranje ont quitté la compétition, par la petite porte mais face à un redoutable adversaire, le Maroc. La sélection dirigée par Roenald Koeman n’avait pas été vernie par le tirage au sort, puisqu’il faisait partie des premiers de groupe qui devaient tomber contre un 2e, et pas un 3e. Et pas n’importe quel 2e puisque le Maroc avait fini la phase de poules invaincu, avec 7 points au compteur.

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Les Pays-Bas, décevants, ont été dominés par les Lions de l’Atlas, mais menaient 1-0 avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel et de perdre lors de la séance de tirs au but. Critiqué pour son plan de jeu jugé trop frileux, Ronald Koeman se faisait étriller par la presse néerlandaise ce mardi matin. Et il a pris la décision que beaucoup souhaitaient. « Hier soir, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise », a annoncé Koeman sur Instagram.

Quel successeur ?

« Les clubs et les personnes qui m’ont façonné et qui m’ont offert des souvenirs que je chérirai toute ma vie. C’est précisément pour cela que la fin de mon aventure avec les Oranje est si douloureuse. Nous rêvions tous d’une Coupe du Monde où nous écririons l’histoire. Ce ne fut pas le cas. Personne n’est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur national, on porte cette responsabilité. Je l’ai toujours ressentie et je la ressentirai toujours », a-t-il poursuivi. Il se dirige même vers la fin de sa carrière d’entraîneur, alors que sa femme souffre d’un cancer du sein chronique. « Le football a été toute ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand une personne que l’on aime de tout son cœur mène un dur combat, notre perspective change. »

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Revenu à la tête de la sélection néerlandaise en 2023, après un premier passage entre 2018 et 2020, Koeman voyait son contrat arriver à échéance, mais il a donc décidé de prendre les devants. Son second passage est jugé moins réussi que le premier, avec un manque de résultats face aux meilleures nations. La KNVB (la fédération néerlandaise) va immédiatement lancer la recherche d’un successeur. Arne Slot, récemment limogé de Liverpool, Erik ten Hag (directeur technique du FC Twente), Michael Reiziger (entraîneur des Espoirs) et Peter Bosz (entraîneur du PSV Eindhoven) sont fréquemment cités comme candidats après l’élimination de la sélection néerlandaise en Coupe du Monde.