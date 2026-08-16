Lens : le gros message de Ruben Aguilar après la victoire contre le PSG

Après son succès en Supercoupe d’Europe, le PSG est tombé sur un RC Lens héroïque ce dimanche soir à Bollaert (1-0). Réduits à dix après l’expulsion de Kyllian Antonio, les Sang et Or ont résisté aux assauts parisiens pour décrocher le Trophée des Champions. Une performance pleine de courage et de solidarité, portée par un public lensois en fusion.

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Après la rencontre, Ruben Aguilar n’a pas caché sa fierté. « Quand on signe dans ce club, on apprend et on nous transmet des valeurs énormes. Quand on est comme ça, c’est très dur de nous battre ici à la maison, regardez cette ferveur. Je suis fier des gars, c’est un club tout entier et je souhaite ça à n’importe quel footballeur de trouver un club comme le RC Lens. On a subi, face à la meilleure équipe du monde, mais quand on est comme cela, on peut tout faire. Ce trophée nous apporte que de la confiance pour lancer la saison et j’espère qu’on fera encore mieux cette année», a-t-il lâché sur Ligue 1+. Un succès de prestige qui permet aux Lensois de lancer idéalement leur saison.