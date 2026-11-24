Quatre ans après son arrivée à Chelsea, Wesley Fofana a vu son passage à Londres longtemps plombé par les blessures, avec seulement 20 matchs disputés en 2022-2023 puis 14 en 2024-2025, avant de retrouver du rythme la saison passée (38 rencontres) et davantage de stabilité en ce début d’exercice sous Xabi Alonso, malgré un contexte difficile à l’image de la lourde défaite 4-1 face à Leeds à domicile en Premier League.

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Invité de Zack en Roue Libre, le défenseur français s’est livré sans détour sur le poids moral de ces galères : « je suis arrivé à un moment de ma vie où j’étais plus heureux. C’était au-delà des blessures, au-delà du fait de ne pas jouer. (…) Je me suis dit dans ma tête : "En fait, je suis le Abou Diaby de ma génération." (…) Il en fallait un, c’est moi, c’est tombé sur moi. (…) Je suis dégoûté parce que j’étais en train de vivre mon rêve. (…) Franchement, je me suis assis avec mes agents. Je leur ai dit : "Ouais, c’est bon, moi, j’arrête le foot" ».