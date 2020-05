Manchester United : la Juventus prête à lâcher 3 joueurs contre Paul Pogba

Et si la carrière de Paul Pogba se résumait à des aller-retours entre Manchester et Turin. Recruté par les Red Devils alors qu’il faisait ses classes au Havre, l’international tricolore (69 sélections, 10 buts) avait ensuite filé gratuitement du côté de la Juventus en 2012, avant de faire son grand retour à Old Trafford en 2016. Manchester United avait d’ailleurs réalisé ce qui était à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire du football (105 M€).

Quatre ans plus tard, le champion du monde 2018 pourrait bien faire à nouveau le chemin inverse. Désireux de quitter MU depuis l’été dernier, Pogba avait fait du Real Madrid sa priorité. Ardemment courtisé par Zinedine Zidane, le milieu de terrain souhaitait faire partie du projet de reconstruction merengue. Sauf qu’il n’a pas fait l’unanimité auprès des décideurs madrilènes. La présence de Mino Raiola (agent de Pogba) a notamment pesé. Malheureusement pour ZZ, cette impopularité et ce contexte actuel de crise financière font que le natif de Lagny-sur-Marne ne devrait pas voir le Bernabéu de sitôt.

Sarri donne son feu vert

En revanche, même si l’affaire est compliquée financièrement, la Juventus s’accroche. Elle s’accroche, mais a déjà fait savoir au clan Pogba qu’il ne fallait pas s’attendre à une opération pharaonique. « C'est un joueur fantastique, nous le connaissons comme un champion. Mais quelque chose va changer après la crise du coronavirus. Désormais les meilleurs joueurs comme Paul auront moins de clubs qui peuvent leur garantir un salaire aussi élevé », avait ainsi indiqué Fabio Paratici (directeur sportif de la Juve).

Et ce matin, la Gazzetta dello Sport est à nouveau revenue sur les modalités de l'opération. Comme évoqué ci-dessus, la Vieille Dame n'a pas les moyens de se payer un transfert sec. Le quotidien au papier rose affirme donc que l'idée des Piémontais serait d'inclure trois joueurs dans l'opération ! A savoir Adrien Rabiot, Federico Bernadeschi et Douglas Costa. Un plan qu'aurait validé Maurizio Sarri. Suffisant pour convaincre MU ? Pour rappel, nous vous révélions que les Red Devils ont bien un oeil sur le cas Rabiot.