PSG : Hansi Flick a changé d’avis sur Dro Fernandez

Dès qu’il a appris que Dro Fernandez allait quitter précipitamment le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain, Hansi Flick n’a pas hésité à critiquer publiquement le jeune milieu de terrain, avant de l’écarter de l’entraînement. Cette fois, le coach blaugrana a quelque peu changé son fusil d’épaule.

« J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du déplacement à Elche.