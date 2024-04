Carlo Ancelotti réagit au maintien de Xavi au FC Barcelone

Carlo Ancelotti et Xavi vont se côtoyer une saison de plus. Alors qu’il avait annoncé son départ en fin de saison, le technicien catalan est revenu sur sa décision, motivé par les bons résultats des dernières semaines, son vestiaire et Joan Laporta, son président.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour son rival madrilène, présent en conférence de presse ce jeudi midi. «Je pense que Xavi fait un excellent travail au FC Barcelone. C’est quelqu’un qui connaît très bien le club» estime l’Italien, vainqueur du Clasico face à son rival pas plus tard que le week-end dernier.