Bayern Munich : Lennart Karl s’est excusé

Pour la première fois depuis le début de sa jeune carrière, Lennart Karl fait les gros titres pour de mauvaises raisons. Ses propos sur son envie de rejoindre le Real Madrid un jour ne passent pas vraiment en Allemagne et en Bavière. « Le Bayern est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial et c’est vraiment amusant », avait-il lâché sur Sky Sport. Malgré la tempête, cela ne l’a pas empêché d’inscrire un doublé ce mardi en amical contre le RB Leizpig (5-0). Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern, a profité de ce match pour donner la version du club.

« Je pense que c’est tout à fait Lenny, tempère le dirigeant sur la chaîne du club. C’est aussi sa façon de jouer. Il est très passionné. Il n’en a rien à faire, il est comme sur le terrain. Il parle comme un gamin de 17 ans. Bien sûr, il a tout de suite compris que c’était regrettable. Il s’est excusé dès le lendemain et on en a discuté. Il nous a contactés et nous a assuré que ce n’était absolument pas son intention. Il se sent parfaitement à l’aise au Bayern Munich. Il profite pleinement. Enfant, il s’entraînait au Real Madrid, le club de ses rêves. On lui a demandé quel était son club de rêve, à part le Bayern Munich. Il a 17 ans, il est très heureux ici et nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. » Fin de la polémique.