Coupe du Roi

Le Barça envoie un message à l’Atlético… et chambre le Real Madrid

Par Kevin Massampu
1 min.
Le logo du FC Barcelone. @Maxppp
Barcelone Atlético

Après avoir lourdement perdu sur le terrain de l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-0), le FC Barcelone est condamné à l’exploit ce mardi soir pour la confrontation retour au Spotify Camp Nou. Mais pour Lamine Yamal et ses coéquipiers, rien n’est impossible. En attendant le choc de mardi, le club catalan a publié un message sur ses réseaux sociaux à destination de ses supporters. « 90 minutes (ou plus), c’est très long au Spotify Camp Nou », a écrit le Barça dans un post sur X.

FC Barcelona
90' (o más) son muy largos en el Spotify Camp Nou.
Un message destiné aux Colchoneros… qui fait allusion aux dires du Real Madrid, la saison passée. Pour rappel, le club merengue avait déclaré ceci après la défaite contre Arsenal en quart de finale aller de Ligue des Champions (3-0), la saiosn passée : « 90 minutes au Bernabéu, c’est très long. » Les Madrilènes s’étaient finalement inclinés au retour (1-2) et avaient été éliminés de la compétition.

Pub. le - MAJ le
Coupe du Roi
Barcelone

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
