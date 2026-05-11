CdM 2026 : Ronaldinho débarque en tant que consultant

Il va y avoir du beau monde en Amérique du nord cet été. En effet, pour la Coupe du Monde 2026, conjointement organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plusieurs légendes devraient poser leurs bagages afin d’animer l’événement planétaire. Récemment, TV Globo a d’ailleurs annoncé que Ronaldinho sera présent en tant que consultant lors de leurs diffusions en direct.

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Il fera notamment des apparitions surprises pendant les matchs, les séances d’entraînement, avec les fans, et même dans les sites touristiques des USA. L’ancienne star du PSG, du FC Barcelone et de la sélection brésilienne, devrait donc prendre la parole à plusieurs reprises lors des dispositifs établis par la chaîne, et ce, pour le plus grand bonheur des passionnés.