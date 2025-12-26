CAN 2025 : Kylian Mbappé face à un sacré dilemme
Ce vendredi soir, l’équipe du Maroc affronte le Mali dans le cadre de la 2e journée de la CAN 2025. Un match événement puisque la presse locale s’extasie déjà avec l’annonce de la présence de Kylian Mbappé dans les tribunes du Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat.
Kylian Mbappé est arrivé au Maroc ce jeudi avec sa famille pour assister à la CAN 2025 ! Mais une question BRÛLANTE se pose déjà... 👀🔥
CE QU'ON SAIT :
✅ Mbappé au Maroc jusqu'au 29 décembre
✅ Il assistera à Maroc-Mali vendredi (avec son pote Hakimi) 🇲🇦🇲🇱
✅ Probablement Sénégal-RDC samedi
✅ Mais dimanche 28 décembre... GROS DILEMME ! 😱
LE CHOIX IMPOSSIBLE DU 28 DÉCEMBRE :
🇩🇿 Algérie vs Burkina Faso - 18h30 à Rabat (le pays de sa mère)
🇨🇲 Cameroun vs Côte d'Ivoire - 21h à Marrakech (le pays de son père)
286 km séparent les deux villes...
Deux matchs le même jour...
Deux pays de ses racines...
QUEL MATCH VA-T-IL CHOISIR ? 🤔
Cependant, les médias africains se posent une question au sujet du capitaine de l’équipe de France. Mbappé est censé rester au Maroc jusqu’au 29 décembre, mais les médias se demandent quel match le Merengue choisira-t-il, la veille. En effet, l’Algérie (18h30 face au Burkina Faso à Rabat) et le Cameroun (21h face à la Côte d’Ivoire à Marrakech), les pays d’origine de ses parents, jouent le même jour, mais à 286 km de distance. Quel choix fera Mbappé ?
