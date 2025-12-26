CAN 2025 : Kylian Mbappé face à un sacré dilemme

Ce vendredi soir, l’équipe du Maroc affronte le Mali dans le cadre de la 2e journée de la CAN 2025. Un match événement puisque la presse locale s’extasie déjà avec l’annonce de la présence de Kylian Mbappé dans les tribunes du Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat.

Cependant, les médias africains se posent une question au sujet du capitaine de l’équipe de France. Mbappé est censé rester au Maroc jusqu’au 29 décembre, mais les médias se demandent quel match le Merengue choisira-t-il, la veille. En effet, l’Algérie (18h30 face au Burkina Faso à Rabat) et le Cameroun (21h face à la Côte d’Ivoire à Marrakech), les pays d’origine de ses parents, jouent le même jour, mais à 286 km de distance. Quel choix fera Mbappé ?