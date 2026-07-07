Coupe du Monde 2026 : la grosse annonce de Lautaro Martinez sur l’avenir de Messi

Un petit miracle. Menée 0-2 par l’Égypte jusqu’à la 79e minute, l’Argentine est parvenue à renverser la situation grâce à trois buts marqués par Romero, Messi et Fernandez. Le champion du monde en titre verra les quarts de finale et affrontera le vainqueur de Suisse-Colombie. Passée par un trou de souris, l’Albiceleste peut croire en sa bonne étoile, et surtout en son talisman, Leo Messi, lequel joue vraisemblablement son dernier Mondial.

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«Il est impressionnant. Impressionnant et je lui ai dit déjà sur le terrain, qu’il le méritait, assure Lautaro Martinez après la rencontre. Il le mérite pour la personne qu’il est, pour ce qu’il apporte à l’équipe, parce que c’est sa dernière Coupe du Monde et parce que c’est notre leader. Et puis, nous essayons de le soutenir et de toujours donner le meilleur de nous-mêmes», prolonge l’attaquant, décisif sur le but de l’octuple Ballon d’Or.