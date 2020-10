Kingsley Coman prend la défense de Paul Pogba

Scotché sur le banc des remplaçants jusqu'à la 67e minute de jeu lors de la victoire des siens sur la pelouse du Paris Saint-Germain mardi soir en Ligue des Champions, Paul Pogba fait les frais de ses récentes performances en dents de scie. Présent lors de la violente défaite de Manchester United sur sa pelouse contre Tottenham en début de mois (1-6), le milieu de terrain international français n'a depuis pas disputé la moindre rencontre en tant que titulaire. Critiqué dans la presse, ce dernier a montré de bonnes choses lors de son entrée en jeu hier soir, et cette victoire va faire le plus grand bien à un joueur dans le doute et à l'équipe qui en avaient bien besoin. Mais pour l'un de ses partenaires en sélection, le problème n'est pas Pogba mais ce que les fans réclament de lui. Dans un entretien accordé à Sportsmail, Kingsley Coman prend la défense de son homologue tricolore et justifie certaines de ses performances.

«Je connais Paul. Le football, c'est beaucoup dans la tête et la façon dont vous vous sentez. Quand nous sommes ensemble en équipe nationale, je sais qu'il se sent si bien. Je ne suis pas à Manchester avec lui, donc je ne sais pas comment il est quand il est là-bas, mais en équipe nationale, il joue librement dans son esprit, il peut utiliser toutes ses qualités. Peut-être que la pression est différente. Lors de sa première année à Manchester, je pense qu'il était le meilleur joueur. Il a eu le plus de passes, je pense, mais les gens n'étaient toujours pas contents. Ils l'ont acheté et il était cher mais il n'est pas censé être celui qui marque tous les buts et fournit toutes les passes décisives. Il est là pour donner un équilibre» a ainsi justifié l'ailier offensif du Bayern.