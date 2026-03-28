Argentine : Lionel Scaloni profondément touché par la blessure de Joaquín Panichelli

La nouvelle est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi : Joaquín Panichelli, attaquant de Strasbourg et jeune talent de l’Albiceleste, a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois et compromet ainsi sa participation à la Coupe du Monde 2026…

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Face à cette situation dramatique pour le joueur de 23 ans et pour l’Argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni a tenu à adresser un message fort à Panichelli : « c’était vraiment triste… il s’entraînait incroyablement bien… Je lui envoie un gros câlin, c’est un jeune qui mérite le meilleur. » Scaloni a également reconnu l’impact de cette absence sur le groupe, soulignant que la blessure avait pu influencer la performance de l’équipe. Un soutien clair et direct, placé sous le signe de la confiance et de l’accompagnement. Il reviendra…