PSG : la petite blague de Luis Enrique à ses joueurs malgré la gifle infligée à l’OM

Après la large victoire du PSG contre l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes (5-0), Luis Enrique a détendu l’atmosphère au micro de Ligue 1+ avec une petite touche d’humour. Le technicien espagnol, conscient de la pression et de l’ampleur du succès, a lancé à ses joueurs en direct à la télé :

La suite après cette publicité

« Il n’y a personne qui fait la fête ! Demain, entraînement. Si vous voulez, vous pouvez venir ! », provoquant les rires et sourires sur le plateau. Alors que le PSG vient d’infliger une véritable gifle à son rival historique, le message du coach rappelle que la concentration et le travail restent la priorité, même après un Classique mémorable.