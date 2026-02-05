Menu Rechercher
Haris Belkebla réclame toujours 1,8 million d’euros à Ohod Club

Par Hanif Ben Berkane
Haris Belkebla @Maxppp

Les aléas des batailles juridiques dans le football. Désormais à Angers, Haris Belkebla n’en a pas terminé avec son aventure saoudienne au Ohod Club. L’international algérien réclamait plus d’1,8 million d’euros de salaire impayé par le club saoudien actuellement en D3. Et la FIFA avait donné raison au joueur.

Le joueur de 32 ans n’était pas le seul dans ce cas. Et ce jeudi, le club saoudien a publié un communiqué pour annoncer qu’il avait « réglé ses 24 dossiers auprès de la FIFA » et avoir désormais « une situation juridiquement saine ». Problème, cela ne semble pas être le cas d’Haris Belkebla qui a réagi en story Instagram. « Et pour mon cas? » a-t-il lancé.

