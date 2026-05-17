Premier League
Bruno Fernandes égale le record de passes décisives sur une saison de Premier League
1 min.
@Maxppp
C’était une rencontre presque sans enjeux pour son club, mais pas pour lui. Alors que Manchester United était quasiment assuré de terminer troisième et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, Bruno Fernandes avait l’ambition d’égaler une marque historique du championnat anglais : le record de passes décisives sur une saison.
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Il y est parvenu à une journée de la fin en offrant le but du 3-1 à Bryan Mbeumo face à Nottingham Forest. Avec désormais 20 passes décisives, l’international portugais rejoint Thierry Henry (2002/2003) et Kevin De Bruyne (2019/2020) parmi les détenteurs de ce record. Il aura encore un match face à Brighton pour tenter de le battre.
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