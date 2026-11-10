Cucurella désigne le meilleur joueur du Real Madrid

Qui dit trêve internationale dit souvent entretiens avec la presse locale. Marc Cucurella était de corvée hier, passant notamment devant les micros d’El Chiringuito et de la Cadena Cope. C’est lors de son interview avec cette dernière radio espagnole qu’il a lâché quelques phrases intéressantes, notamment au sujet du vestiaire madrilène. Il a ainsi été demandé au latéral gauche de la Casa Blanca quel était selon lui le meilleur joueur du Real Madrid.

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Sa réponse est la suivante : « eh bien, je pourrais citer Mbappé, Bellingham, Courtois… Et je vais vous parler d’un joueur qui passe un peu inaperçu : Arda Güler. Quand il est sur le terrain, l’équipe joue mieux. C’est celui qui m’a le plus surpris. » Le milieu turc est en tout cas de plus en plus cité par les consultants et ses coéquipiers lorsqu’il s’agit de déterminer les éléments prépondérants du Real Madrid de José Mourinho.