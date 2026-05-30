La Tour Eiffel s’illumine pour soutenir le PSG avant la finale de C1

Hier soir, à la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à Budapest, Paris a affiché un soutien symbolique fort à son club. Dès la tombée de la nuit, la Tour Eiffel s’est illuminée aux couleurs rouge et bleu du PSG, accompagnée du message « ALLEZ PARIS » projeté sur la structure, témoignant de l’engouement grandissant autour de cette finale historique pour le club de la capitale.

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Cette mise en lumière s’inscrit dans une dynamique plus large de mobilisation de la ville autour du parcours européen des joueurs de Luis Enrique. Déjà lors des tours précédents, plusieurs initiatives similaires avaient été mises en place pour accompagner le PSG dans sa campagne continentale, confirmant un soutien institutionnel et populaire à l’approche de ce grand rendez-vous. Le PSG a, pour la seconde fois consécutive, rendez-vous avec l’Europe (18h).