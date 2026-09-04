Fofana, Tagliafico, les arrivées… Matthieu Louis-Jean dévoile les coulisses du mercato de l’OL

Cet été, le mercato de l’Olympique Lyonnais aura été agité. Outre les arrivées de Kail Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Zachary Athekame, Mohamed Ouédraogo, Loïs Openda, et Felix Bacher, l’effectif de l’OL a grandement bougé dans les derniers jours du mercato. Keito Nakamura est ainsi arrivé pour pallier le départ de Malick Fofana, qui a vécu des dernières heures complètement folles. Au micro de Ligue 1+, Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l’OL, est revenu sur tous ces dossiers chauds.

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Et pour un premier bilan, MLJ assure être plutôt satisfait du mercato réalisé. «On aurait pu faire mieux, on a vendu pour environ 70 millions d’euros, c’est assez conséquent. Cela aurait pu être mieux, mais on est assez contents, surtout pour les arrivées. On voit encore ce soir qu’on a un effectif complet, on a voulu chercher cela avec la cellule de recrutement et Paulo Fonseca. Il fallait être plus complet que la saison dernière, notamment en termes de rotation. On est mieux armés», a-t-il lâché après la belle victoire contre l’AJ Auxerre (3-1).

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Nicolas Tagliafico toujours sur le départ

En effet, les recrues auront été décisives ce vendredi soir, à l’image de Bacher et Athekame. Mais Matthieu Louis-Jean est également revenu sur les échecs du dernier mercato, à savoir la situation de Youssouf Fofana. Le milieu de terrain de l’AC Milan avait été annoncé comme nouvelle recrue à l’OL, avant de finalement prendre la direction du Séville FC. «On n’a pas pu en raison de la problématique économique, notamment avec la masse salariale. On cherchait un profil athlétique, capable de casser les lignes, cela aurait été un plus», a-t-il regretté.

Enfin, dernier dossier : Nicolas Tagliafico. Le latéral argentin était tout proche de rejoindre l’Atlético Madrid, mais l’opération a finalement été annulée. Cependant, Matthieu Louis-Jean a jeté le doute sur l’avenir de son joueur : «c’était particulier, deux très grands clubs le voulaient. La Juventus et l’Atlético. On pensait que cela allait se faire avec l’Atlético. Je ne sais pas trop ce qui va se passer avec Nicolás Tagliafico, des marchés sont encore ouverts. Pour l’instant, il est avec nous et on est contents».