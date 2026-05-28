Lille, Le Mans : Isaac Cossier élu pépite de la saison de Ligue 2

Prêté au Mans l’été dernier avec pour objectif le maintien en Ligue 2, Isaac Cossier a lui aussi dépassé toutes les attentes. Le défenseur de 19 ans s’est affirmé comme l’un des hommes forts de la phase retour, avec au bout du chemin une montée inattendue en Ligue 1. Auteur de 24 matchs de L2, pour un but décisif lors de la victoire face à Amiens en mars (3-4), Cossier vient d’être récompensé en étant élu "pépite de la saison de Ligue 2".

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Le gaucher a déjà retrouvé Lille, là où le club est censé compter sur lui en vue de la saison prochaine (reste à savoir quelles seront les intentions du successeur de Bruno Genesio, a priori Davide Ancelotti). Si l’idée de le voir prolonger son séjour au Mans séduit de nombreux supporters sarthois, il n’y a, à date, rien de concret à ce sujet selon nos informations. Mais la situation du joueur, qui arrive à un an de la fin de son contrat, attire des sollicitations venues d’Italie, d’Allemagne, mais aussi en Ligue 1.