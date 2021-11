Premier League : Liverpool cartonne Southampton et revient sur Chelsea, Aston Villa et Steven Gerard enchaînent

Alors qu'Arsenal a brillé contre Newcastle (2-0), la treizième journée de Premier League se poursuivait ce samedi. Quatrième du championnat à quatre points du leader Chelsea, Liverpool pouvait subtiliser la deuxième place de Manchester City et revenir à un point des Blues. De son côté, Southampton (13e) voulait s'éloigner d'une zone rouge située à cinq points. Et il ne fallait pas arriver trop tard dans ce match puisque d'entrée Andrew Robertson déposait un amour de ballon devant le but pour Diogo Jota qui trouvait déjà la faille (1-0, 2e). Bien entré dans son match, Liverpool continuait d'appuyer. Si Armando Broja faisait une petite frayeur à la défense des Reds avant d'être signalé hors-jeu (24e), les locaux frappaient de nouveau. Mohamed Salah sur la droite de la surface semait la zizanie et centrait à ras de terre vers le second poteau. Esseulé, Diogo Jota n'avait plus qu'à conclure (2-0, 32e).

Quelques minutes plus tard, Thiago Alcantara récupérait un ballon haut, réalisait une jolie feinte dans la surface et voyait son tir déviait surprendre le gardien (3-0). Juste avant la pause, Adam Armstrong pensait remettre Southampton dans le match d'une jolie frappe vers la gauche du but mais Alisson Becker se fendait d'un arrêt de grande classe pour dégoûter l'attaquant (45e). Largement en tête, Liverpool était davantage en maîtrise au retour des vestiaires. Les Reds ne coupaient pas leurs efforts pour autant et Trent Alexander-Arnold déposait un amour de ballon dans les pieds de Virgil van Dijk sur un corner botté côté gauche. D'un joli enchaînement, le défenseur néerlandais crucifiait son ancien club (4-0, 52e). Encore une fois, Adam Armstrong tentait de marquer mais il tombait encore sur Alisson Becker (54e). Liverpool restait haut sur le terrain et procédait à quelques changements.

Liverpool déroule, Steven Gerrard et Aston Villa remontent

Avant sa sortie, Diogo Jota réalisait une frappe soudaine qui passait à droite du but de Southampton (74e). Pas de triplé pour lui mais ce n'est pas si grave. Liverpool s'impose largement 4-0 et revient à un point du leader Chelsea qui jouera demain contre Manchester United. De son côté, Southampton descend à la 14e place. Belle surprise du début de saison, Wolverhampton reste bloqué à la 6e place à trois points du top 4. Les hommes de Bruno Lage n'ont pas trouvé la solution contre Norwich City (19e) et concèdent un match nul 0-0. Un match peu rythmé où les occasions n'étaient pas nombreuses qui a donc accouché d'un triste spectacle. Enfin, le dernier match de l'après-midi opposait le Crystal Palace de Patrick Vieira (10e) et une équipe d'Aston Villa (15e) qui est récemment passé sous la direction de Steven Gerrard.

La légende de Liverpool qui avait débuté par un succès 2-0 contre Brighton voulait continuer sur ce rythme. Alors que la première initiative était pour les Eagles via Wilfried Zaha (11e), Matt Targett ne manquait pas la cible et donnait l'avantage aux Villans (1-0, 15e). En maîtrise, Aston Villa tenait son adversaire mais se faisait une frayeur avec le carton rouge de Douglas Luiz (72e). Finalement, le Brésilien s'en sortait avec un jaune après utilisation de l'arbitrage vidéo. Dans les dernières minutes, Aston Villa a réussi à se mettre à l'abri par l'intermédiaire de John McGinn (2-0, 86e). Marc Guehi a sauvé l'honneur dans les dernières secondes (2-1, 90e +5). Avec cette victoire 2-1, Aston Villa (11e) revient à hauteur de son adversaire du jour (10e) et n'est plus qu'à sept longueurs du Top 4. Disposant également de sept points d'avance sur la zone rouge, Aston Villa est en train de bien se reprendre avec Steven Gerrard.

Les matches de l'après-midi

Crystal Palace 1-2 Aston Villa : Marc Guehi (90e+5) pour Crystal Palace; Matt Targett (15e) et John McGinn (86e) pour Aston Villa

Liverpool 4-0 Southampton : Diogo Jota (2e et 32e), Thiago Alcantara (37e) et Virgil van Dijk (52e) pour Liverpool

Norwich City 0-0 Wolverhampton

Le classement de la Premier League