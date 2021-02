Ligue 1 : le LOSC l'emporte à Bordeaux et conserve la tête, Lorient tient tête à Rennes

Une fois n'est pas coutume, une journée de Ligue 1 se joue en milieu de semaine. En attendant la première de Nasser Larguet sur le banc de l'Olympique de Marseille contre Lens, le LOSC et Rennes, notamment, évoluaient dès 19h00. Les Lillois, en grande forme cette saison, se déplaçaient en Gironde pour affronter Bordeaux quand les Rennais, qui n'ont pas joué contre l'OM puisque la rencontre a été reportée après les incidents que tout le monde connaît, évoluaient face à Lorient dans un derby breton toujours chaud.

Forts de leur victoire contre le Paris Saint-Germain ce dimanche (3-2), les Merlus espéraient refaire un énorme coup contre un gros de notre chère Ligue 1. Mais ils ont été cueillis à froid par Martin Terrier (14e). Dans la foulée, les Lorientais s'enhardissaient, mais Moffi, d'un pointu, trouvait les gants de Gomis (25e). Il fallait ensuite un grand Da Silva pour bien lire une passe de Delaplace vers Moffi (35e). À la pause, les Rennais dominaient, mais n'étaient pas à l'abri. Vers l'heure de jeu, les hommes de Julien Stéphan auraient pu tuer tout suspense, mais Doku trouvait Morel, qui s'était jeté (59e). Malmené dans la dernière demi-heure, ce qui devait arriver arriva et Quentin Boisgard égalisait (1-1, 83e).

Lille sort les crocs

Dans l'autre rencontre phare de la soirée, on s'est longtemps demandé si les Dogues allaient arriver à faire un résultat contre Bordeaux en Aquitaine. Après une bonne entame de match, les joueurs de Christophe Galtier subissaient un petit peu. Toutefois, Kalu butait sur Maignan (29e) et Hwanf, seul aux six mètres, envoyait sa frappe dans les nuages (39e). Avec des Lillois intermittents, on se questionnait vraiment sur la possibilité de voir un but.

Mais, en seconde période, tout a changé ! Sur une longue relance de Maignan, Bamba, au duel avec Baysse, conservait le contrôle de la balle, plaçait une accélération, entrait dans la surface et centrait en retrait vers Yacizi, qui en avait mis des plus difficiles (0-1, 54e). En moins de quinze minutes, les Dogues allaient plier le match. Sur un nouveau contre, David lançait parfaitement Aurojo, qui filait seul au but. Le Brésilien se montrait alors altruiste et envoyait sur orbite Timothy Weah, qui n’avait plus qu'à pousser dans le but vide (0-2, 66e). En toute fin de rencontre, Jonathan David se joignait à la fête (0-3, 89e).

Dans les autres rencontres de la soirée, Metz a cru tenir une belle victoire après l'ouverture du score de Sarr (47e). Finalement, dans la dernière demi-heure, Gaëtan Laborde remettait les deux formations à égalité. Strasbourg, grâce à Thomasson très tôt (8e), pensait construire sa victoire contre un Brest qu'on n'a pas vraiment reconnu ce mercredi. Les Alsaciens ont inscrit un deuxième but par Aholou (70e) avant que Charbonnier ne réduise l'écart (83e). Finalement, Brest est revenu dans les ultimes instants grâce à Le Douaron (90e +4) Enfin, le seul et unique match sans but de ce début de soirée est pour la confrontation entre Reims et Angers.

