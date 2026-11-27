À la veille du match face à Lorient au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Sans surprise, on y retrouve Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia (gravement blessés au genou), ainsi qu’Alessandro Longoni. Cependant, les Rouge et Bleu annoncent que Nuno Mendes a, lui aussi, un petit pépin physique.

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« Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni poursuivent leurs protocoles de soins. Désiré Doué subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. À la suite d’une gêne musculaire à la cuisse gauche, Nuno Mendes effectue, par mesure de précaution, un travail individuel de récupération », indique le club de la capitale, sans préciser la durée d’indisponibilité du latéral portugais.