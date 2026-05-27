Real Madrid : Karim Benzema prend position pour les élections

La campagne électorale du Real Madrid est bien lancée, alors que les socios du club de la capitale espagnole choisiront leur futur président le dimanche 7 juin. Peu à peu, ils dévoilent les contours de leurs projets, et les supporters attendent aussi de connaître la position et les avis des anciennes gloires merengues.

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Karim Benzema lui s’est manifesté en faveur de Florentino Pérez. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien numéro 9 du Real, aujourd’hui à Al-Hilal, a ainsi posté une photo de lui aux côtés du président actuel avec le Ballon d’Or qu’il avait remporté. Une publication qui ne laisse aucun doute sur son soutien à Pérez, qui l’a toujours défendu et protégé lors de ses moments difficiles à Madrid.