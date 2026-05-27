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Real Madrid : Karim Benzema prend position pour les élections

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

La campagne électorale du Real Madrid est bien lancée, alors que les socios du club de la capitale espagnole choisiront leur futur président le dimanche 7 juin. Peu à peu, ils dévoilent les contours de leurs projets, et les supporters attendent aussi de connaître la position et les avis des anciennes gloires merengues.

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🙄 Y en plena campaña electoral del Real Madrid...

🏆 Benzema comparte una foto con Florentino Pérez y el Balón de Oro.
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Karim Benzema lui s’est manifesté en faveur de Florentino Pérez. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien numéro 9 du Real, aujourd’hui à Al-Hilal, a ainsi posté une photo de lui aux côtés du président actuel avec le Ballon d’Or qu’il avait remporté. Une publication qui ne laisse aucun doute sur son soutien à Pérez, qui l’a toujours défendu et protégé lors de ses moments difficiles à Madrid.

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