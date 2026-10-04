La réaction forte d’Ousmane Dembélé aux critiques sur son niveau en Équipe de France

Ousmane Dembélé vit un début de saison un peu compliqué. Si on met de côté sa masterclass face au Slovan Bratislava en Ligue des Champions le 9 septembre dernier, le Ballon d’Or 2025 est quand même assez loin de son niveau habituel. Au Paris Saint-Germain, mais aussi avec les Bleus, lui qui a démarré deux des trois rencontres disputées par les troupes de Zinédine Zidane jusqu’ici.

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Une méforme qui n’est pas passée inaperçue, et qui remet aussi sur la table le débat des performances du joueur sous la tunique tricolore. « Bonsoir Ousmane, j’ai deux mots à vous dire. Vous êtes le Ballon d’or mais c’était un Ballon d’or parisien. Il y a une trop grande différence entre ce que vous produisez avec Paris et ce que vous continuez à ne pas produire en équipe de France. On a l’impression que vous n’arrivez pas à prendre possession de cette équipe. C’était les circonstances parfaites sans Kylian surtout que Zidane vous a placé dans les meilleures conditions, en pointe. Vous revenez à vos vieux démons avec des erreurs techniques, une incapacité à cadrer vos frappes. On vous attend au tournant, à vous de jouer Ousmane », lançait par exemple le chroniqueur de L’Equipe Dave Appadoo.

Dembélé veut faire mieux

Et comment vit cette situation le principal concerné ? RMC Sport dévoile que le joueur est plutôt serein. Il est habitué à faire face aux critiques, comme ce fut le cas précédemment dans sa carrière, notamment à Barcelone, et n’est donc pas plus perturbé que ça. En revanche, il est conscient qu’il doit faire mieux.

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Le média explique ainsi que le joueur lui-même n’a pas apprécié sa prestation face à la sélection italienne vendredi, et qu’il a clairement envie de faire mieux contre la Belgique. Il sait qu’il peut rendre de bien meilleures prestations, et veut le prouver. Reste à voir si Zizou préparera une surprise au niveau du positionnement du joueur contre les Diables Rouges, alors que ce dernier se dit prêt à jouer en 9 comme à droite comme il l’a fait savoir dans un entretien accordé à Téléfoot. Rendez-vous lundi soir.