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Monaco réalise une très belle vente avec Caio Henrique

Par Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Caio Henrique @Maxppp

Arrivé sur le Rocher en 2020 en échange de 8 M€, Caio Henrique, qui était sous contrat jusqu’en 2027, va quitter l’AS Monaco. Comme nous vous le révélions dernièrement, l’Ajax Amsterdam avait choisi de jeter son dévolu sur le Brésilien.

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Selon nos dernières informations, un accord total est désormais en place entre l’Ajax et Monaco pour la vente du joueur et la vente a été bouclée ce lundi soir. Six ans après son arrivée en France, Caio Henrique va rapporter 11 M€ + 3M€ de bonus à l’ASM avec 25 % à la revente. Kassoum Ouattara sur le départ, c’est bien Nazinho qui gardera le flanc gauche de la défense monégasque cette saison.

Pub. le - MAJ le
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