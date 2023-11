Une légende du Real Madrid dit clairement non à une arrivée de Kylian Mbappé

Pour ce qui est du poste de numéro 9, Iván Zamorano en connaît un rayon sur les demandes. Passé par le Real Madrid entre 1992 et 1996, où il aura trouvé le chemin des filets à 101 reprises en 173 rencontres, l’ancien attaquant chilien a laissé sa trace dans l’histoire du championnat espagnol. Invité dans l’émission Misión Europa, Zamorano a insisté sur les besoins du Real Madrid aujourd’hui, indiquant que l’arrivée de Kylian Mbappé n’était pas nécessaire contrairement à celle d’un pur numéro 9.

La suite après cette publicité

Si vous me posez des questions sur les besoins du Real Madrid, et que vous parlez de Mbappé alors que vous avez Vinicius ou Rodrygo, récemment renouvelés , et dont l’apport a déjà été prouvé… Je pense que le Real Madrid a besoin d’un vrai 9. C’est très difficile de marquer 15 ou 20 buts de moins par saison, donc j’estime que le Real Madrid en a besoin. Mbappé n’est pas un Haaland, un Lautaro Martínez, un Harry Kane, un Lewandowski… Le besoin repose plus sur un 9 que sur Kylian Mbappé.