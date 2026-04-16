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UEFA Europa League

Porto : Thiago Silva sait que la fin est proche…

Par Tom Courel
1 min.
Thiago Silva @Maxppp

Alors que Porto affronte Nottingham Forest ce jeudi soir en quart de finale d’Europa League (21h00), Thiago Silva était présent en conférence de presse avant la rencontre en Angleterre. Et si le joueur de 41 ans semble déjà prêt à faire la guerre au club de Premier League, le Brésilien a également expliqué sa situation actuelle au club. Sa fin de carrière paraît très proche.

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« Il faut profiter de ce moment. Je pense que ce sont les derniers trophées que je pourrais remporter dans ma carrière. Je sais que ça touche à sa fin, j’ai donc trois titres en jeu. Mais vous pouvez être sûrs de moi, je vais travailler pour obtenir ces trois. Ce n’est pas une garantie, mais… On a un entraîneur (Francesco Farioli) qui est extrêmement exigeant. Il le sait bien. Et nous savons ce que nous avons à faire ». Réponse dans quelques heures au City Ground.

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